Efkan Ala: Gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "Yeni bir çözüm süreci mi gündemde?" sorusuna da yanıt verdi.

Ala, "Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim hedefimiz var, gündemimiz var. Reform gündemleri var, anayasa gündemimiz var. Onları tartışıyoruz. Meclis'te de herkes yan yana oturuyor, her gün konuşuyor." dedi.

Efkan Ala erken seçimin de gündemlerinde olmadığını belirtti.



Ala, cezasızlık algısı tartışmalarına da değinerek "O günün şartlarına göre bazı çözümler üretilmiş. Ama şu anda onlar başka sorunlar üretmeye başlıyor. O sorunları ortadan kaldıracak yeni düzenlemeleri de getireceğiz." diye konuştu.

