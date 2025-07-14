Efkan Ala: Devletin kurduğu mekanizma çalışıyor

Devletin kurduğu mekanizmanın çalıştığını söyleyen Ala, "En az hatayla en çok sonucu almaya gayret ediyoruz. Başından beri provokasyonlara dikkat çektik. Süreci hassasiyetle yönetiyoruz." şeklinde konuştu. Ala, Meclis'te kurulacak komisyonun yeni anayasa süreciyle ilgisi olmadığını da vurguladı.

Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kızılcahamam'da verimli ve etkili bir hafta sonu geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı. Bu konuşmada silahların bırakılması akabine rast geldi. Ve sonunda da yine sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla çalışmalarımızı nihayete erdirmiş olduk.

"86 MİLYONUN İTTİFAKI ÇOK ÖNEMLİ"



Türkiye'nin temel problemleri söz konusu olunca siyasetin mutlak işbirliği içerisinde hareket etmesi kaçınılmaz oluyor. Sorunların çözümü siyasetle mümkün oluyor. Burada ne kadar çok katılan olursa o kadar daha az maliyetle bu sonuçları elde edersiniz.

Bu sürecin yönetiminde siyasetin işbirliği yapmasını önemsedik. 86 milyonun ittifakı çok önemli. Terörsüz Türkiye konusunda, başka meselelerde siyasi partilerin kendi politikaları elbette var.

"İŞBİRLİĞİ SORUNLARI AZALTIR"

Temel konularda sorunların çözümünde işbirliği yapmaları sorunları azaltır. Bu çerçevede biz başından beri siyasetin bu yönüne dikkat çektik.

Bundan önceki birçok yasak, siyasetin inisiyatif almasıyla ortadan kaldırılmıştır. Siyaset hangi meseleyi bir bütün olarak ele alıyorsa, orada az maliyetle çok çözüm üretebiliyorsunuz.

"DEMOKRATİK ADIMLAR TERÖRE DESTEĞİ AZALTIR"

AK Parti hükümetleri döneminde ilk baştan beri yaptığımız reformlarla, bugün itibariyla bir siyasal irade var. Cumhurbaşkanımız devletin başı. Herkes fikrini söyler ama cumhurbaşkanımızın sözü noktayı koyar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bir karar alındığında devletin tüm mekanizmaları onu uygular.

İkincisi savunma sanayiinde aldığımız inanılmaz mesafeler var. İHA'lar, SİHA'lar terörle mücadelede çok etkili. Biz bunları parasıyla satın alamazdık. Şimdi biz üretiyoruz bunları. Bunun caydırıcılığı var.

Bizim askerlerimiz Irak'ta konuşlanmış vaziyette... Suriye'de konuşlanmış vaziyette... Bizim yaptığımız reformlarla hem TSK güçlendi, hem siyaset güçlendi, hem de toplumun teröre desteği azaldı. Demokratik adımlar teröre desteği azaltır.

"BASAMAK BASAMAK GİTMEK ÖNEMLİDİR"

Süreç ön gördüğümüz biçimde devam ediyor. En başından da biz yapılan açıklamaları, yaptığımız değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştık. Bir aksama, duraksama söz konusu değil. Şimdi silahların bırakılması sağlandı. Bu aşama geçildi. Bu aşamaya gelinmesi sağlandı.

Biz hep bu aşamaya gelinceye kadar da şunu teyiden ifade ettik; burada güven artırıcı önlemler önemlidir. Basamak basamak gitmek önemlidir. Adımların sıralamasına dikkat etmek önemlidir. Planladığımız şekilde adım adım ilerlersek mesafeyi alacağız. Susuyorsak bile planlı susuyoruz. Bunlar önemli.

"DEĞERLENDİRECEK OLAN TOPLUMDUR"

Önceden olmadığı kadar siyasal destek var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, süreci başlattı. Arkasından DEM Parti heyetinin devreye girmesi. Diğer partilerin destek açıklamaları önem arz ediyor. Bazı siyasi partiler de karşıt görüşlerini ortaya koyuyorlar. Bunu değerlendirecek olan toplumdur.

En az hatayla en çok sonucu almaya gayret ediyoruz. Başından beri provokasyonlara dikkat çektik. Süreci hassasiyetle yönetiyoruz.

"DEVLETİN KURDUĞU MAKANİZMA ÇALIŞIYOR"

Bizim toplumsal kapasitemiz hiçbir ülke ile kıyaslanmayacak kadar yüksektir. Kuzey İrlanda'ya da başka ülkelere de gittim, inceledik. 86 milyonun kardeşlik ruhu ile kıyaslanamaz... Burası Anadolu, burada kardeşlik yuva yapmıştır. Toplum hep kardeşliğini korudu.

İkinci olarak herkes iradenin ortaya koyduğu hedefe doğru görevini yapıyor. O bakımdan sorunların hepsi basamak basamak ele alınıyor ve devletin kurduğu mekanizma çalışmaya başladı.

O mekanizma hangi adımın ne zaman atılacağını, ilgili paydaşlarıyla görüşerek, siyasetin aldığı karar doğrultusunda yürütüyor. Hepsinin çözümü adım adım ortaya konacak. Bütün bu süreci yönetirken bugüne kadar ülkeyi bölmeye çalışan bütün güçlerin ve maşalarının her türlü çabasına rağmen, ülkenin bütünlüğünü korumak için canlarını vermiş şehitlerimizi, hayatlarını zorluklarla devam ettiren gazilerimizi hiç unutmadan bu süreçleri yürütüyoruz.

"UZUN OLMAYAN BİR ZAMANDA KOMİSYON KURULACAK"

Sayın meclis başkanımız, çok uzun olmayan bir zamanda görüşmeleri yapacak. Ve biliyorsunuz; bu tür komisyonların kurulması için Meclis'in açık olması gerekmiyor. Tatile girildikten sonra da komisyon kurulabiliyor.

Bir iki hafta içinde şekillenecektir. Bütün parti gruplarının dahil olacağı bir komisyon olacak. Her partiden temsilciler olacak. Temsil gücü yüksek olsun diye bir değerlendirme de var. Tüm değerlendirmeler yapılıyor, komisyon kurulacak.

"YENİ ANAYASANIN KOMİSYONLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Biz hiçbir zaman milletimizin hak ve özgürlüklerini, anayasal haklarını pazarlık konusu yapmadık. Biz terörün devam ettiği dönemlerde de en ciddi demokratik adımları bu alanda attık. Biz seçmeli ders getirdik. TRT Kürdi'yi kurduk. O zaman böyle bir durum söz konusu değildi.

Üniversitelerde kürsüler kurduk. Yer isimlerini iade ettik, birçok adım attık. Biz hiçbir zaman insanımızın hak ve özgürlüğünü terörle ilişkilendirip pazarlık konusu yapmayız.

Anayasa konusu 86 milyonu ilgilendiren bir konudur. Bu konuyla ilgisi yoktur. Toplumun her kesimine karşı demokrasi konusunda, temel haklar konusunda adım atılması gerekiyorsa attık. Bunlar yapılırken Türkiye'de terörle mücadele de devam ediyordu. Biz şimdi istiyoruz ki; Türkiye prangalardan kurtulsun. Türkiye fırsatlarına odaklansın. 86 milyonun her birinin kazanacağı bir döneme girelim. Çünkü terörün kazandırdığı kimse yoktur.

"TOPLUMUN YÜZDE 75,9'U SÜRECİ DESTEKLİYOR"

En son yaptığımız ankette toplumun yüzde 75,9'u Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Çok yüksek, ciddi bir oran. Vatandaş şunu söylüyor; bir an önce bu meseleyi çözün.

15 TEMMUZ'UN DOKUZUNCU YILI

Türkiye uçurumun kenarından alındı. Bir kaos ortamı oluşturmak hedefleriydi... Bunlar maşa... O uçurumdan Türkiye çekilip alındı.