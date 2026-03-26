Efkan Ala NTV'de. "Petroldeki artış dünyayı etkiledi"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İRAN-ABD- İSRAİL SAVAŞI

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, diplomatik geleneklerin yerle bir edildiğini ifade edip "Ortada diplomasi yok. Bölgesel savaşın etkileri küresel ölçekte." dedi.

Her kesimle görüşebilen ülkenin Türkiye, görüşen liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Ala, " Bunu sadece biz demiyoruz. İran Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Türkiye hem taraflar bakımından güvenilir bir ülke olarak saygın bir konumdadır." açıklamasında bulundu.

Savaştan itibaren ülkelerle görüşmelerinde devam ettiğini ifade eden Ala, "Savaşın bitmesi için aktif bir dış politikamız var. Dışişleri Bakanımız da görüşmelerine devam ediyor. Son görüşmelerde savaş daha başlamadan önce Ankara'da yapılması konusunda mutabakata varılmıştı. Türkiye, bu savaşın durdurulması yönünde çaba sarf eden ülkelerle birlikte çok etkili bir yol izlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Lübnan'ın yüzde 10'unun işgal edildiğini sözlerine ekledi.

PETROL FİYATLARI

“Petroldeki artış dünyayı etkiledi." diye konuşan Ala, şöyle devam etti:

“Petrol fiyatları ABD'de de yüzde 40 arttı. İçerde tepkiler oluşmaya başladı. Onlar içinde uzun süre sürdürebilir bir savaş değil. Bu savaş durdurulmalı.”

SAVAŞ ÇÖZÜM SÜRECİNİ ETKİLER Mİ?

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini başlattıklarına dikkat çeken Ala, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İran nükleer silah sahibi olmaması taahhüt etti. Tam müzakereler başladı, Bahreyn'de saldırı oldu. Gazze'de de aynı şeyler yaşandı. Burada güvenilir bir durum yok. Böyle karmaşık bir ortamda Türkiye'yi iç cepheyi tahkim projesi olarak Terörsüz Türkiye'yi ortaya koyması çok kıymetlidir. Emperyalist ülkeler terörden yararlanabilir. Bir sorun varsa biz çözeriz.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Ala, Terörsüz Türkiye sürecin devam ettiğini dile getirip “Bu süreci biz öngördüğümüz biçimde tamamlayacağız. ” dedi.

Silah bırakmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ala, “Dedikodulara değil yetkili kişilerin söylediklerine bakın. Sürece hem toplumsal hem de siyasi destek söz konusu." diye konuştu.