Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik daha aşılmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK 'nın silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bugün örgüt tarafından silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik ve önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirten Ala, şunları kaydetti:

Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir.