Efkan Ala'dan açıklama: Terör örgütü silahları ne zaman bırakacak?

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik Komisyonu önerisi hakkında da konuştu.

Ala şunları söyledi:



"MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis'in, ondan sonra başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Aşama aşama gidiyoruz. Şu anda mekanizmalar çalışacak, silahlar teslim edilmeye başlanacak. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir."



YENİ ANAYASA SÜRECİ



Toplantının gündeminde yeni anayasa süreci de vardı.



Ala, muhalefete çağrıda bulundu, "Aynı masa etrafında toplanılmalı." dedi.



Efkan Ala şunları söyledi:



"Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, herhangi bir, bunun, tek başına bir partinin bunu yapmasının doğru olmadığını, bunu, biz, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak demektir."