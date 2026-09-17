Efkan Ala'dan Terörsüz Türkiye açıklaması. "Alt kurullar sahada çalışmalara başladı"

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala , gazetecilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sahada silah bırakma sürecine ilişkin tespit işleminin devam ettiğini söyleyen Ala, "Komisyon kuruldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluştu, alt kurullar oluşturuldu.

Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor" diye konuştu.

“SÜREÇ POZİTİF ATMOSFERDE DEVAM EDİYOR”

Terörsüz Türkiye sürecinin pozitif bir atmosferde devam ettiğini söyleyen Ala, “Politikalarımız şu anda hem kurumlarda, hem diğer komşu ülkelerde, hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz” dedi.

Provokasyon riskine de dikkat çeken Ala, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Ala, “Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece yüzde 80-85’in üzerinde bir destek var” açıklamalarında bulundu.

Ala, yeni yasama döneminde Meclis'te de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.