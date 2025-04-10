Efkan Ala'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi konusunda nisan ayında önemli bir adım görmeyi beklediklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, "Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı." şeklinde konuştu.

NTV canlı yayınında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtlayan Efkan Ala, "Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E "CUNTA" TEPKİSİ

Efkan Ala, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i de "cunta" sözleri üzerinden eleştirdi. Ala, "Cunta diyor... Kime diyor; darbelerle, muhtıralarla mücadele ederek ve her birini sandığa gömerek, 22 yıldır iktidarda, Türkiye'nin AB müzakerelerine imzayı atmış, bu kadar reformunu yapmış bir partiye diyor. Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok." şeklinde konuştu.

Efkan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"KISA SÜREDE TAKVİM ORTAYA ÇIKMALI"

Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.

Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır.

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Terörle mücadele edildi, ediliyor, bundan sonra da terör varsa mücadele edilecektir. Terörle mücadele devam edecektir. Bu çok net ve açık. Terör örgütlerinin varlığına ya da yokluğuna göre devlet kapasitesi inşası düşünülemez. Biz çok büyük sorunların oldu, çok büyük çözüm fırsatlarının da olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da sürekli sorun var.