Efkan Ala’dan Yeniden Refah Partisi’ne eleştiri: CHP’ye kazandırıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği süreci ile seçim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.



MHP ve BBP ile yapılan işbirliğinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Ala, bu işbirliklerini "prensipler anlaşması" olarak niteledi.



Ala, seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi’ni ise eleştridi.



“Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor.” diyen Ala, “Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor.” şeklinde konuştu.



“İSTANBUL AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ ÖZLEMİ İÇİNDE”



Ala, İstanbul için yapılan yerel seçim çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise “İstanbul’da şu anda hem sahada, hem de yaptığımız çalışmalarda görüyorum ki millet markalaşmış olan AK Parti belediyeciliği özlemi içerisinde.” dedi.