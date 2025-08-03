Efsane başkanın oğlu ölü bulundu

Foça'nın eski belediye başkanlarından Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, bir sazlıkta ölü bulundu.

Foça'da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve efsane başkan olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 2 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı.

Dirim'den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.