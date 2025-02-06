Efsun bebeğin ölümüne soruşturma

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yurtta boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 21 aylık bebeğin ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk evinde meydana geldi. 21 aylık Efsun Aktaş'ın hareketsiz yattığını gören çocuk evi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efsun Aktaş, bilinci kapalı şekilde İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Efsun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Minik Efsun’un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çocuk evi görevlilerinin ifadelerini aldı.

Öte yandan, Efsun Aktaş'ın anne ve babasının boşandığı, daha sonra bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, Bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

