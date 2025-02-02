Ege beşik gibi! Art arda 10 deprem meydana geldi, gözler bölgeye çevrildi (Son depremler)

Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.



Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yaşandığı yer Bodrum'a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor

BİR GÜNDE 10 DEPREM OLDU

Sarsıntı önceki sekiz depreme yakın bir bölgede yaşandı. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yaşanan bu deprem, son bir gündeki dokuzuncu deprem olarak kayıtlara geçti.



Bu depremden kısa bir süre sonra saat 11.37’de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli deprem 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Dünyaca ünlü Santorini Adası volkanik bir ada olma özelliği taşıyor

SANTORİNİ ADASI VE ÇEVRESİNDE NELER OLUYOR?



Komşunun dünyaca ünlü turistik Santorini Adası’nda son günlerde ani sismik hareket gözlendiği ifade ediliyor. Söz konusu sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.



Bilim insanları şu an için endişe edecek bir durum olmadığını belirtirken, Yunanistan’da geçen hafta bu konuda bir toplantı yapıldı.



Son gelişmeler üzerine Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias başkanlığında bir heyet kuruldu.



Bilim insanları ile merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı heyet, bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıdan adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı çıktı.

Bölgede yaşanan sismik hareketlilik 2012'de yaşanan hareketliliğe benzetiliyor

2012’DE NE OLMUŞTU?



Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU



Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.



Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.