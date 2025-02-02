Ege beşik gibi sallanıyor! 10’dan fazla deprem oldu, Naci Görür uyardı: “Yakın olanlar dikkatli olsun!” (Son depremler)
Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik bugün de sürüyor. Saat 10.22’de Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yer alan Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Yunanistan’ın Santorini Adası’nda eğitime bir gün ara verildi. “Bölgedeki depremler Türkiye’yi ne derece etkiler” sorusunun yanıtı merak edilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı geldi. Görür, “Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” dedi.
Son dakika haberi! Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.
Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
BİR GÜNDE 10'DAN FAZLA DEPREM OLDU
Sarsıntı önceki sekiz depreme yakın bir bölgede yaşandı. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yaşanan bu deprem, son bir gündeki dokuzuncu deprem olarak kayıtlara geçti.
Bu depremden kısa bir süre sonra saat 11.37’de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli deprem 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bölgede depremler olmaya devam ediyor.
SANTORİNİ ADASI VE ÇEVRESİNDE NELER OLUYOR?
Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.
Bilim insanları şu an için endişe edecek bir durum olmadığını belirtirken, Yunanistan’da geçen hafta bu konuda bir toplantı yapıldı.
Toplantıdan adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı çıktı. Depremler bugün de devam edince adadaki okullarda yarın okullar tatil edildi.
EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?
Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.
2012’DE NE OLMUŞTU?
Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü.
Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.
MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU
Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.
Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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