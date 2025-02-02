Ege beşik gibi sallanıyor! 10’dan fazla deprem oldu, Naci Görür uyardı: “Yakın olanlar dikkatli olsun!” (Son depremler)

Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.



Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

BİR GÜNDE 10'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Sarsıntı önceki sekiz depreme yakın bir bölgede yaşandı. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yaşanan bu deprem, son bir gündeki dokuzuncu deprem olarak kayıtlara geçti.



Bu depremden kısa bir süre sonra saat 11.37’de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli deprem 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölgede depremler olmaya devam ediyor.

Depremin yaşandığı yer Bodrum'a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor

SANTORİNİ ADASI VE ÇEVRESİNDE NELER OLUYOR?



Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.



Bilim insanları şu an için endişe edecek bir durum olmadığını belirtirken, Yunanistan’da geçen hafta bu konuda bir toplantı yapıldı.



Toplantıdan adadaki sivil koruma önlemlerinin artırılması kararı çıktı. Depremler bugün de devam edince adadaki okullarda yarın okullar tatil edildi.

Naci Görür, Ege kıyılarındaki bölgeye yakın noktada bulunan vatandaşları uyardı

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?



Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.



Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan sismik hareketlilik 2012'de yaşanan hareketliliğe benzetiliyor

2012’DE NE OLMUŞTU?



Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU



Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.



Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.