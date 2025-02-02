Ege beşik gibi: Depremler aralıksız sürüyor! AFAD açıklama yaptı, Naci Görür uyardı: “Yakın olanlar dikkatli olsun” (Son depremler)

Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Ege Denizi’nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.



Yunanistan’ın turistik Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400’ün üzerine çıktığını bildirdi.



AFAD’tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.



Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR AFAD verilerine göre, gece 00.00’dan 08.45’e kadar 15 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 4,0 olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası olarak ifade edilen sarsıntılarla ilgili bir açıklama yaparak depremlerin sayısının 400'ü aştığını bildirdi. EN BÜYÜK DEPREM 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE



AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıkladama, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.



Oluşan sarsıntıların Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılarak, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi. "GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"



2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer yoğun sismik aktivite yaşandığı ve 14 ay süren depremlerin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığı hatırlatıldı.



Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdirdiği belirtilerek, Vatandaşların sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemeleri istendi.

Ege'deki depremler Santorini adasının kuzeydoğu kesiminde yoğunlaştı

SANTORİNİ'DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL



Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.



Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.



Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.



Tedbirler kapsamında, bugün kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. MİÇOTAKİS'TEN ACİL TOPLANTI KARARI Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.



İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Naci Görür, Ege kıyılarındaki bölgeye yakın noktada bulunan vatandaşları uyardı

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?



Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.



Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan sismik hareketlilik 2012'de yaşanan hareketliliğe benzetiliyor

OKAN TÜYSÜZ: 2 GÜNDE 250'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU



NTV yayınına katılan Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz, bölgede son iki günde 250’nin üzerinde deprem olduğunu, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu söyledi.



Art arda gelen depremlerin bir 'deprem fırtınası' olduğunu belirten Tüysüz, "2011-2012 yılları arasında aşağı yukarı 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle yaşanıyor bunlar. Faylar ilgili olduğu kabul ediliyor bu etkinliğin. Bu haftalarca, bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir. 6’ya kadar uzanan depremleri oluştururlar ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremleri oluşturmazlar." dedi.



TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?



Türkiye'ye uzak bir mesafe olduğunu, bu kadar etkili olmasınının beklenmediğini belirten Tüysüz, "Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. İçerisinden fay geçen il ve içlerimizin deprem potansiyellerinin araştırılması lazım. Bu detay maalesef elimizde yok. Denizli, Salihli, Alaşehir, Aydın gibi illerimiz doğrudan fay üstüne oturmaktadırlar. Buraların çok ciddi ve hassasiyetle araştırmak gerekiyor." diye konuştu.



"İZMİR'DEN DİRİ FAY GEÇİYOR"



2020’de İzmir'i etkileyen depremi hatırlatan Tüysüz, "Samos adasındaki deprem İzmir’e 70 kilometre uzaktaydı. 115 bina yıkıldı, can kayıpları oldu. Bu kötü zeminde kötü yapılaşmayı gösteriyor. İzmir içinden diri fay geçen illerimizden birisi. Diri fay demek orada eninde sonunda deprem olacağı anlamına gelir. Çok uzun yıllardır deprem olmamış. Buradaki fayların kaç yılda bir deprem ürettiklerini araştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

2012’DE NE OLMUŞTU?



Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.



Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.