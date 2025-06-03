Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.39 kilometre olarak ölçüldü.



Öte yandan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 253.43 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİ 5.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyururken, büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.