Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.



Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.



Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.