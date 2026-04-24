Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
24.04.2026 06:50
Son Güncelleme: 24.04.2026 07:10
NTV - Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.