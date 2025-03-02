Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji tarafından Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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