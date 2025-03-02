imsakiye

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...