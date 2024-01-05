Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

