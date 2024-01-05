Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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