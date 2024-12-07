Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey 'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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