Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına nedeniyle, deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceği de belirtildi.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için uyarısı yaptı.

Bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin "Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." denildi.

Aynı gün sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarıda da bulunuldu. 

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