Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

