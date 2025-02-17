Ege Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem!

Ege Denizi’nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Yunanistan’ın turistik Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Bu depremden üç dakika önce de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.