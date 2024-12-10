Ege Denizi'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "TCSG-905" botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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