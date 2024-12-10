Ege Denizi'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.



Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "TCSG-905" botu yönlendirildi.



Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.



Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.