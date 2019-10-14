Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ege Denizi'nde 32 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.