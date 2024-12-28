Ege Denizi'nde 32 kaçak göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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