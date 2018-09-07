Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.