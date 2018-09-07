Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.