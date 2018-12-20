Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.