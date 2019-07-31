Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.