Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Yamurgi Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den bazı bölgelerde de hissedildi.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan paylaşılan bilgilere göre Ege Denizi'nde 'ın Yamurgi Adası'nda 19.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi.

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