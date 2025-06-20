Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Yamurgi Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'den bazı bölgelerde de hissedildi.
AFAD'dan paylaşılan bilgilere göre Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Yamurgi Adası'nda 19.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi.
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