Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 4,0 olarak ölçülen depremin derinliği 6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.71 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2022-12-08
Saat:10:49:43 TSİ
Enlem:36.909 N
Boylam:27.727 E
Derinlik:6 km
Detay:https://t.co/TYg0ceMAiQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi