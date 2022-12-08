Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Gökova Körfezi'nde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4,0 olarak ölçülen depremin derinliği 6 km olarak ölçüldü.

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