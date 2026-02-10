Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

10.02.2026 07:49

Son Güncelleme: 10.02.2026 07:49

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem


AFAD son depremi duyurdu.



Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Saat 07.34'te olan depremin 26,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Kumlu (Hatay)10 Şubat 2026 06:2436.371436.37698.131.20
Turgutlu (Manisa)10 Şubat 2026 06:2138.523627.64037.051.50
Göksun (Kahramanmaraş)10 Şubat 2026 05:5138.123936.90197.032.20
Akçadağ (Malatya)10 Şubat 2026 05:4238.260837.76677.000.90
Akhisar (Manisa)10 Şubat 2026 05:3939.206727.98199.412.60
Sındırgı (Balıkesir)10 Şubat 2026 05:3139.202228.15068.301.70
Sındırgı (Balıkesir)10 Şubat 2026 05:0539.195628.11147.011.50
Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)10 Şubat 2026 03:4636.534431.202286.322.00
Beypazarı (Ankara)10 Şubat 2026 03:3640.168631.78788.942.10
Sındırgı (Balıkesir)10 Şubat 2026 03:3639.172228.21087.001.10
Sındırgı (Balıkesir)10 Şubat 2026 03:2439.224228.15117.001.40
Onikişubat (Kahramanmaraş)10 Şubat 2026 03:1637.761436.53427.021.30
Sındırgı (Balıkesir)10 Şubat 2026 03:1239.150328.26977.001.10
Orta (Çankırı)10 Şubat 2026 03:1140.627533.00068.531.30
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla)10 Şubat 2026 03:0436.557529.073922.281.40
