Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
10.02.2026 07:49
Son Güncelleme: 10.02.2026 07:49
iStockPhoto
AFAD son depremi duyurdu.
NTV - Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 07.34'te olan depremin 26,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kumlu (Hatay)
|10 Şubat 2026 06:24
|36.3714
|36.3769
|8.13
|1.20
|Turgutlu (Manisa)
|10 Şubat 2026 06:21
|38.5236
|27.6403
|7.05
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Şubat 2026 05:51
|38.1239
|36.9019
|7.03
|2.20
|Akçadağ (Malatya)
|10 Şubat 2026 05:42
|38.2608
|37.7667
|7.00
|0.90
|Akhisar (Manisa)
|10 Şubat 2026 05:39
|39.2067
|27.9819
|9.41
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 05:31
|39.2022
|28.1506
|8.30
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 05:05
|39.1956
|28.1114
|7.01
|1.50
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)
|10 Şubat 2026 03:46
|36.5344
|31.2022
|86.32
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|10 Şubat 2026 03:36
|40.1686
|31.7878
|8.94
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:36
|39.1722
|28.2108
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:24
|39.2242
|28.1511
|7.00
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Şubat 2026 03:16
|37.7614
|36.5342
|7.02
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:12
|39.1503
|28.2697
|7.00
|1.10
|Orta (Çankırı)
|10 Şubat 2026 03:11
|40.6275
|33.0006
|8.53
|1.30
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla)
|10 Şubat 2026 03:04
|36.5575
|29.0739
|22.28
|1.40