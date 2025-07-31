Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD, 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu açıkladı.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.59'da gerçekleşen depremin merkez üssü Girit Adası olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 8,45 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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