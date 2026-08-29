Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
29.08.2026 16:01
NTV
Muğla Datça açıklarında deprem oldu.
Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [56.39 km] Datça (Muğla)
|29 Ağustos 2026 15:32
|36.1907
|27.5303
|12.92
|4.10
|Niksar (Tokat)
|29 Ağustos 2026 14:52
|40.6008
|36.8630
|9.53
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 12:54
|39.1505
|28.1122
|7.00
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|29 Ağustos 2026 12:36
|37.9863
|36.6285
|7.96
|2.60
|Bala (Ankara)
|29 Ağustos 2026 12:13
|39.3242
|33.4230
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|29 Ağustos 2026 12:08
|38.2792
|38.1092
|7.00
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|29 Ağustos 2026 11:54
|38.1515
|38.4242
|7.00
|2.20
|Simav (Kütahya)
|29 Ağustos 2026 11:47
|39.2138
|28.9712
|6.83
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|29 Ağustos 2026 11:42
|38.2682
|37.7257
|7.00
|1.70
|Ege Denizi - [69.73 km] Karaburun (İzmir)
|29 Ağustos 2026 11:24
|38.9120
|25.6715
|10.26
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 10:31
|39.2147
|28.0862
|10.16
|1.50
|Torul (Gümüşhane)
|29 Ağustos 2026 10:22
|40.4120
|39.2468
|6.92
|1.30
|Khanaqin, Diyala (Irak)
|29 Ağustos 2026 10:15
|34.6158
|45.5568
|15.00
|4.40
|Simav (Kütahya)
|29 Ağustos 2026 09:57
|39.1743
|28.9897
|15.08
|1.30
|Orhaneli (Bursa)
|29 Ağustos 2026 09:05
|39.9065
|28.8040
|7.00
|1.30
|Andırın (Kahramanmaraş)
|29 Ağustos 2026 08:56
|37.5953
|36.3375
|12.79
|1.50
|Akhisar (Manisa)
|29 Ağustos 2026 08:18
|39.2118
|27.9912
|8.22
|1.30
|Çay (Afyonkarahisar)
|29 Ağustos 2026 06:42
|38.5952
|31.1047
|7.19
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|29 Ağustos 2026 06:36
|38.0033
|38.2182
|7.00
|1.10
|İnhisar (Bilecik)
|29 Ağustos 2026 06:21
|40.0837
|30.4717
|7.02
|1.50
|Kuşadası (Aydın)
|29 Ağustos 2026 05:44
|37.8780
|27.3160
|11.97
|1.60
|Pülümür (Tunceli)
|29 Ağustos 2026 05:37
|39.4840
|40.1403
|7.00
|3.00
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.67 km] Menteşe (Muğla)
|29 Ağustos 2026 05:33
|37.0253
|28.1865
|6.86
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 05:32
|39.2192
|28.0147
|14.55
|1.30
|Marmara Denizi - [10.32 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|29 Ağustos 2026 05:29
|40.7878
|27.5195
|6.99
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|29 Ağustos 2026 05:10
|37.9803
|36.3393
|7.88
|1.00
|Delice (Kırıkkale)
|29 Ağustos 2026 04:50
|39.8327
|33.9953
|7.11
|1.00
|Merkez (Elazığ)
|29 Ağustos 2026 04:45
|38.5962
|39.5513
|7.02
|1.00
|Çayırlı (Erzincan)
|29 Ağustos 2026 04:44
|39.8580
|39.7952
|7.34
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 04:41
|39.2102
|28.0845
|5.38
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 04:39
|39.1607
|28.0967
|7.00
|0.90
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|29 Ağustos 2026 04:32
|38.6917
|30.8503
|14.37
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|29 Ağustos 2026 04:27
|39.1967
|28.0945
|9.26
|1.90
|Fethiye (Muğla)
|29 Ağustos 2026 03:50
|36.7193
|29.2585
|7.12
|1.40
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|29 Ağustos 2026 03:47
|38.5842
|31.4262
|10.13
|0.80
|Andırın (Kahramanmaraş)
|29 Ağustos 2026 03:44
|37.8072
|36.2842
|6.97
|1.10
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|29 Ağustos 2026 03:42
|39.7090
|34.1473
|7.05
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|29 Ağustos 2026 03:08
|39.1600
|27.8653
|6.85
|1.10