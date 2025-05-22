Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.7 kilometre derinlikte olan deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.

Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.



Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

OKAN TÜYSÜZ: 5 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR

NTV yayına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.

TSUNAMİ YAŞANIR MI?

Tüysüz, "Tsunamiler özellikle yüzeye yakın depremlerde daha fazla gelişiyorlar. Bu depremin tsunami oluşturması mümkün ama zayıf bir olasılık." dedi.