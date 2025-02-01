Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 16.29'da da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bu depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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