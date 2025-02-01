Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ()  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 16.29'da da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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