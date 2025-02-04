Ege Denizi'nde depremler Türkiye'yi etkiler mi? Naci Görür'den Aydın ve Muğla uyarısı
Ege Denizi'nde bir haftadır deprem fırtınası devam ederken 15 dakikada bir deprem oluyor. Sarsıntılardan Türkiye'nin nasıl etkileneceği merak edilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olun" uyarısında bulundu. Görür, Muğla ve Aydın'a fay hattının yakın olduğunu ifade edip "Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var." dedi.
Ege Denizi’nde bir haftadır 1,3 ila 5 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.
Bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.
Hürriyet gazetesine konuşan Görür, Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın'a yakın olduğunu dikkat çekti. Görür, "Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!" dedi.
"YIKIM YAŞAYABİLİRİZ"
Santorini Adası’nın kuzey doğusunda olan hareketliliğin İstanbul'a uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın." diye konuşan Görür, "Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada." açıklamasında bulundu.
DEPREM BİLİNCİ KENTLER
Deprem bilinci kentler yaratmak zorunda olunduğuna da dikkat çeken Görür; Aydın, Muğla ya da çevre illerden yetkililerin kendisini arayıp önlemlere ilişkin iletişime geçmediğine tepki gösterdi.
Görür, "Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?" dedi.
EGE DENİZİ'NDE NELER OLUYOR?
Santorini Adası’nda 2012 yılında artan sismik hareketlilik sonrası 14 ay sarsıntılar yaşanmıştı. Herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.
Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama olmuş, 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.
ÖNLEMLER
Adada özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor. Ada sakinlerine, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi.
Ev ve otel sahiplerine, yüzme havuzlarını boşaltmaları yönünde talimat verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Aydın
- Muğla
- Deprem
- Yunanistan