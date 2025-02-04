Ege Denizi'nde depremler Türkiye'yi etkiler mi? Naci Görür'den Aydın ve Muğla uyarısı

Ege Denizi’nde bir haftadır 1,3 ila 5 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.



Bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.



Hürriyet gazetesine konuşan Görür, Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın'a yakın olduğunu dikkat çekti. Görür, "Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!" dedi.

"YIKIM YAŞAYABİLİRİZ"



Santorini Adası’nın kuzey doğusunda olan hareketliliğin İstanbul'a uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın." diye konuşan Görür, "Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada." açıklamasında bulundu.

DEPREM BİLİNCİ KENTLER



Deprem bilinci kentler yaratmak zorunda olunduğuna da dikkat çeken Görür; Aydın, Muğla ya da çevre illerden yetkililerin kendisini arayıp önlemlere ilişkin iletişime geçmediğine tepki gösterdi.



Görür, "Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?" dedi.