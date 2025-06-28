Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (29.06.2025 Pazar) ilk saatlerde güneyinde, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (29.06.2025 Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, Pazartesi (30.06.2025) sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazartesi (30.06.2025) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.