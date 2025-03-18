Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Ege Denizi’nde bugün ve yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgârın, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (19.03.2025) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgârın, bugün (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Perşembe (20.03.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.
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