Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde bugün ve yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgârın, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (19.03.2025) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgârın, bugün (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Perşembe (20.03.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.