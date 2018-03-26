Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgarın gece saatlerine kadar fırtına şeklinde sürmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgar gece saatlerine kadar güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde devam edecek.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgarın gece saatlerine kadar fırtına şeklinde sürmesinin beklendiği bildirildi.