NTV

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Anadolu Ajansı

Türkiye

Meteoroloji, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgarın gece saatlerine kadar fırtına şeklinde sürmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgar gece saatlerine kadar güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde devam edecek.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin