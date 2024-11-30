Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarı sabah saatlerinde Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Denizi’nde fırtına uyarısı verildi.

2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (01.12.2024 Pazar) sabah saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (01.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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