Ege Denizi’nde fırtına uyarısı verildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (01.12.2024 Pazar) sabah saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (01.12.2024 Pazar) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.