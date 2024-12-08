Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi'nin kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği duyurdu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.
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