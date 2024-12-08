Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.