Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi'nin kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği duyurdu.

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: Çok kuvvetli geliyor

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2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.

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