Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 4 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Kuzey 'de rüzgarın; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına seklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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