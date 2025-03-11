imsakiye

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...