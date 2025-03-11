Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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