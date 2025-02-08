Ege Denizi'nde fırtına uyarısı: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Güney Ege'nin kuzeyinde ise halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına'nın Kuzey Ege'de yarın akşam saatlerinde, Güney Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



KABATEPE-GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL



Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına uyarısı nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü tüm feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.



Açıklamada, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin, Kabatepe'den ise saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.