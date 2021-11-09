Ege Denizi'nde göçmen hareketliliği: 172 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Ekipler, 6 Kasım saat 04.10 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

LASTİK BOT BATIRILMIŞ



Aynı gün saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve lastik botlarının batması sebebiyle bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alınan 4 göçmen kurtarıldı.



MOBİL RADAR TESPİT ETTİ



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım sabahı saat 09.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından içerisinde göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, mobil radarla tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 göçmen kurtarıldı.



Ekipler, 7 Kasım saat 01.17 sıralarında, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında içerisinde göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ



Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Kasım saat 01.40 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 52 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.