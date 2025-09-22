Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Selanik açıklarında saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.

Sarsıntının Bulgaristan ve Ege Denizi'ndeki birçok Yunan Adaları'nda hissedildiği belirtiliyor.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.