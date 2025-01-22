Ege Denizi'ndeki deprem sonrası eğitime ara

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece Ege Denizi'nde yerel saatle 22.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin ardından Midilli Adası'nda heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.



Ada'daki 3 köyde tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.



Söz konusu deprem Çanakkale, İzmir, Ayvalık, Sakız Adası ve Trakya'da da hissedilmişti.

