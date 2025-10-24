Ege Denizi'nin kuzeyi ve İzmir için fırtına uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren 3 ilçe haricinde il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizin kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, İzmir'in Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçeleri haricinde il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.



DENİZDE DE FIRTINA BEKLENİYOR



Öte yandan öğleden sonra rüzgarın, Ege Denizi'nin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden 5 ila 7 yer yer kısa süreli 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.



Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.