Ege için sarı kodlu uyarı: İki gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege kıyıları için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ege kıyılarında bugün ve yarın şiddetli yağış bekleniyor. Şiddetli yağışla birlikte rüzgar da etkili olacak.

Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarının yapıldığı Marmara Bölgesi'nde de rüzgar etkili olacak. Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13