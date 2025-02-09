Ege sallanmaya devam ediyor: Yine art arda depremler meydana geldi (Kandilli-AFAD son depremler)

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce yine 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.