Ege sallanmaya devam ediyor: Yine art arda depremler meydana geldi (Kandilli-AFAD son depremler)
AFAD'dan Ege'de son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. Santorini-Amorgos ve bölgesinde 26 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilikte bugüne değin 9 binin üzerinde deprem kaydedildi. Santorini ile Amorgos arasında yer alan denizaltındaki Kolumbo Yanardağı'nın aktif hale gelmesinden de endişe ediliyor. Son olarak bugün saat 22.05'ten sonra art arda 5.1, 4.5 ve 4.3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce yine 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
EGE'DE 9 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM
Santorini'de ve yakınlarındaki bölgeye iki hafta içinde 9 bini aşan deprem yaşandı. Art arda gelen sismik sarsıntılar, ada sakinleri ve bilim insanları arasında endişeye yol açıyor.
Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı.
SANTORİNİ ADASI BOŞALDI
15 bin nüfuslu Santorini adasına boşaldı ve birkaç binlik nüfus geride kaldı.
Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Santorini ile Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik hareketlilikle ilgili üç senaryonun mevcut olduğunu söyledi.
Lekkas, sismik dizilimin hala yüksek seviyelerde seyrettiğini, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini belirtti.
Lekkas, ilk olasılığın, zaman geçtikçe depremlerin daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve ortalama büyüklüğünün azalması olduğunu söyledi.
Lekkas'ın tahmine göre ikinci olasılık, daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü senaryo ise, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi. Bu büyüklükteki bikr depremin Santoroni'ye etkisi olacağını belirten bilim insanı, muhtemelen bir tsunami yaşanağını belirtti.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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