Ege ve Akdeniz'de 28 bin göçmene müdahale

Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi ve Akdeniz'de 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti.

Ege ve Akdeniz'de 28 bin göçmene müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu yıl ocak-temmuz döneminde 27 bin 821 düzensiz göçmene müdahale edildi.

Çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden ve yeni bir yaşam umuduyla üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Muğla ve Antalya sahillerinden lastik bot, can salı veya teknelerle denize açılanlar ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerle ilgili operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

986 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde Türk Sahil Güvenlik ekipleri Denizi ve 'de 986 olaya müdahale etti. 27 bin 821 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, 40 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, 7 aylık sürede yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 170 kaçakçısı hakkında da işlem yaptı.

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